شركات تصنيع الرقائق تهبط بمؤشر ستوكس 600 الأوروبى

سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجعا، اليوم الجمعة، قادته شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد تقارير ضعيفة من سامسونج وأدفانسد مايكرو ديفايسز، في حين استمرت مخاوف الركود وسط مؤشرات على أن البنوك المركزية ستظل حاسمة في تشديد السياسة النقدية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش، مقتفيا أثر جلسة التداول الآسيوية.

وأغلق المؤشر على انخفاض، أمس الخميس، بعدما فاقم نشر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي المخاوف بشأن حالة التضخم في منطقة اليورو ورفع الفائدة بشكل كبير لكبحه.

وتتجه الأنظار نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر إصداره في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، والذي سيشير على الأرجح إلى تباطؤ نمو الوظائف في سبتمبر.

وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الأوروبية بعدما أعلنت سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية وأدفانسد مايكرو ديفايسز الأمريكية عن أرباح وتوقعات مخيبة للآمال، مما يعني أن تراجع القطاع قد يكون أسوأ بكثير من المتوقع.

وهبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.6 بالئة.

وارتفع سهم كريدي سويس 2.7 بالمئة بعدما أعلن المصرف أنه سيعيد شراء سندات دين تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات فرنك سويسري (ثلاثة مليارات دولار)، في استعراض للقوة إذ يسعى لطمأنة المستثمرين بعد أسبوع مضطرب.

كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية اليوم الجمعة، إذ تضررت شارب كورب وغيرها من المخاوف المتعلقة بمستقبل القطاع، بعد مؤشرات تحذيرية قادمة من الخارج من أدفانسد مايكرو ديفايسز وسامسونج إلكترونيكس.

وفي المقابل ارتفعت الأسهم ذات الصلة بالسفر - بما في ذلك شركات الطيران ومشغلو السكك الحديدية والمتاجر الكبرى- قبل إعادة فتح الحدود الأسبوع المقبل أمام السياح.

وأصدرت أدفانسد مايكرو ديفايسز وسامسونج إلكترونيكس توقعات جاءت أسوأ من المتوقع للأرباح، مما زاد المخاوف بشأن تراجع الطلب على الأجهزة الإلكترونية والرقائق التي تدخل فيها.

وهبط سهم شارب، التي تصنع شاشات العرض وأجهزة الاستشعار، بنسبة 4.24 بالمئة ليكون الخاسر الأكبر بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي.

كما تراجع سهم طوكيو إلكترون، المصنّعة لمعدات تصنيع الرقائق، بنسبة 0.79 بالمئة.

وهبط المؤشر نيكي في المتوسط بنسبة 0.71 بالمئة بعد أربعة أيام من الارتفاعات.

وتراجع المؤشر دون حاجز 27 ألف نقطة عند فتح الأسواق، إلا أنه تعافى بشكل تدريجي ليغلق عند 27116.11. وقد ارتفع بنسبة 3.43 بالمئة خلال الأسبوع.

وجاءت أحجام التداول محدودة حيث فضل المستثمرون الحذر قبل بيانات الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم، وستغلق الأسواق بسبب عطلة وطنية في اليابان يوم الاثنين.