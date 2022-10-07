حبس متهم بسرقة المواطنين بالإكراه فى الشروق 4 أيام

أصدر النيابة العامة في الشروق وبدر قرارا يأمر بحبس لص سرق المواطنين بالإكراه في مدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

كما طلبت النيابة تحريات رجال المباحث الجنائية حول الحادث.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه حال استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص"، فوجئ بقيام قائد السيارة بإشهار سلاح أبيض فى وجهه واستولى منه على مبلغ مالي كرهاً عنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، سائق، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة الأجرة "الميكروباص" دون لوحات، وبحوزته «مبلغ مالى- هاتفا محمول- سلاح أبيض "مطواة"».

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بارتكابه واقعتى سرقة، وتم بإرشاده ضبط هاتف محمول من متحصلات نشاطه الإجرامي لدى عميله "سيئ النية"، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.