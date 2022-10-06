أوكرانيا تستعيد 400 كيلومتر بجنوب منطقة خيرسون فى أقل من أسبوع

أعلنت أوكرانيا، الخميس، أن جيشها استعاد أكثر من 400 كيلومتر مربع في جنوب منطقة خيرسون في أقل من أسبوع، بعدما أعلنت موسكو ضمّ المنطقة.

وقالت الناطقة باسم القيادة العسكرية الجنوبية ناتاليا غومنيوك في بيان على الإنترنت "حررت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 400 كيلومتر مربع من منطقة خيرسون منذ مطلع أكتوبر".

وفي وقت سابق، طالب المسئولون الأوكرانيون بفرض عقوبات دولية على روسيا ومنشآتها النووية.

يأتي ذلك عقب إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامره، أمس الأربعاء، بنقل إدارة محطة زابوريجيا النووية، الواقعة في منطقة ضمتها موسكو من أوكرانيا مؤخرًا، إلى روسيا وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، تتضمن وضع سقف سعري لمبيعات النفط، وذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته تتقدم نحو الجنوب.

ونقلت بلومبرج عن نائب رئيس الوزراء، وكبير مسئولي الطاقة في روسيا، ألكسندر نوفاك، القول إن وضع سقف سعري لصادرات روسيا سوف يعود بنتائج سلبية على الدولة الأوروبية، وربما يؤدي إلى وقف مؤقت للإنتاج.

وأكد نوفاك في حوار عقب اجتماع لتجمع أوبك بلس للدول المصدرة للبترول، تحذير الكرملين أن بلاده لن تبيع النفط لأي دولة تتبنى سقفًا سعريًا.

وفي وقت سابق، قال سفير روسيا لدى واشنطن أناتولي أنتونوف إن الولايات المتحدة قد علقت مجالات التعاون مع موسكو.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن أنتونوف قال في مقابلة تليفزيونية مع القناة الروسية الأولى إن الولايات المتحدة لا تتحدث عن استقرار العلاقات مع روسيا.

وأشار السفير الروسي: "لا أحد في واشنطن يتحدث عن كيفية استقرار العلاقات الثنائية وتطويرها. بالتأكيد روسيا اكتسبت هنا صفة الخصم، باتت أحد تلك الوحوش التي يجب تدميرها... تم تجميد جميع مجالات التعاون في الوقت الراهن".

وأضاف أنتونوف أن واشنطن غير مستعدة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو، وأنها تعتبر الأمر غير مناسب، ورجح تعيين سفير جديد للولايات المتحدة في موسكو قريبًا.

وتابع السفير الروسي: "يناقش الأمريكيون على الصعيد السياسي أنه من غير المناسب قطع العلاقات الدبلوماسية تمامًا، ويعتقدون أنه من الضروري أن يكون لديهم ممثلون في موسكو".