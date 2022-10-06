تموين الدقهلية: توريد 12666 طنا من أرز الشعير حتى الآن

قال المهندس شريف صليب رئيس منظومة توريد الأقماح والأرز بمديرية التموين بالدقهلية إنه تم توريد 12 ألفا و666 طنا و138 كيلوجراما من محصول أرز الشعير منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن إلى المواقع المعدة لهذا الغرض على مستوى المحافظة وتشمل 31 موقعا.

وأضاف - في بيان اليوم الخميس - أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التموين بالدقهلية للعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه المزارعين، وللعمل على تيسير إجراءات استلام الأرز من المزارعين، بما يضمن انسياب عملية التوريد والتجاوب الفورى مع أية مشكلات طارئة.