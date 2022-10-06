الخميس 06 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تموين الدقهلية: توريد 12666 طنا من أرز الشعير حتى الآن

حصاد الأرز
حصاد الأرز
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قال المهندس شريف صليب رئيس منظومة توريد الأقماح والأرز بمديرية التموين بالدقهلية إنه تم توريد 12 ألفا و666 طنا و138 كيلوجراما من محصول أرز الشعير منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن إلى المواقع المعدة لهذا الغرض على مستوى المحافظة وتشمل 31 موقعا.

وأضاف - في بيان اليوم الخميس - أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التموين بالدقهلية للعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه المزارعين، وللعمل على تيسير إجراءات استلام الأرز من المزارعين، بما يضمن انسياب عملية التوريد والتجاوب الفورى مع أية مشكلات طارئة.

توريد الأقماح مديرية التموين لدقهلية المهندس شريف صليب المزارعين الأرز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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