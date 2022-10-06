الخميس 06 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس شخصين يتاجران فى المخدرات بسوهاج

حبس شخصين
حبس شخصين
ads

أمرت النيابة العامة بجرجا جنوب سوهاج بتجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لضبطهما وبحوزتهما 12 تذكرة من مخدر الشابو، و38 قطعة من الحشيش المخدر، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة المركز.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود معلومات إلى ضباط وحدة مباحث المركز، مفادها اتجار كل من المدعو "ع. م. ع"، 55 عامًا، عاطل، و"م. ا. د"، 46 عامًا، عاطل، يقيمان ناحية المجابرة دائرة المركز، في المواد المخدرة، ويتخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين المذكورين، وأمكن ضبطهما وبحوزة المتهم الأول 38 قطعة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبحوزة المتهم الثاني 12 تذكرة لمخدر الشابو تزن حوالي 50 جرامًا، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترفا بحيازتهما المواد المُخدرة بقصد الاتجار، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

جرجا جنوب سوهاج بتجديد حبس عاطلين مخدر الشابو أمن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

الأكثر قراءة

هنا رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.. كشوف أسماء الفائزين

بدون تاو وكهربا وطارق.. بعثة الأهلى تطير اليوم لتونس لمواجهة الاتحاد المنستيرى

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 30 ألف معلم

رسالة مهمة للمواطنين بشأن كراسة شروط «سكن لكل المصريين 3»

خبير: تغير المناخ أخطر 100 مرة من أى أزمة عرفها التاريخ

رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لاختبارات التنظيم والإدارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى مولده الكريم.. نبرأ من الذين كذبوا على النبى ﷺ

حسين دعسة

أوبك + تدخل المعركة

محمد العسيري

ومن تانى.. المكن بيدور

ماجد حبته

هل تعرف إفرايم كاتسير؟!

مؤمن المحمدي

القافلة تسير باحتمال أضعفها

عبد الرحيم طايع

جرائم الشرف فى الصعيد

مدحت بشاى

محمود بقشيش.. المتمرد على الثوابت

محمد المعتصم

بنات الأصول

صور

الأزهر

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى خلال عملية لجيش الاحتلال بالضفة الغربية

نقل نتنياهو إلى المستشفى خلال صلاة يوم الغفران

شهادة جندى إسرائيلى عن حرب أكتوبر: صدمنا الهجوم ولم أقاتل كما يجب