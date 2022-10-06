ترامب: الولايات المتحدة أصبحت أضحوكة العالم

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إدارة الرئيس الحالي للبيت الأبيض جو بايدن، بعد طلبات واشنطن للدول الأخرى زيادة إنتاج النفط، مضيفا أن الولايات المتحدة أصبحت أضحوكة العالم.

وقال ترامب خلال كلمة ألقاها في مؤتمر بميامي: "ما تفعله إدارة الرئيس جو بايدن جنون. نحن نتوسل إلى فنزويلا، والسعودية، ونتوسل الجميع من أجل النفط، على الرغم انه لدينا وتحت أقدامنا أكثر من أي شخص آخر".

وأضاف ترامب أن السلطات الأمريكية بحاجة إلى إنتاج النفط في الولايات المتحدة، بدلا من شرائه من موردي الطرف الثالث، بما في ذلك فنزويلا.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة أصبحت أضحوكة العالم، "العالم يستهزئ بنا وينظر إلينا بازدراء"، يحتاج العالم إلى الولايات المتحدة "للحفاظ على الحلم الأمريكي"، الذي يتم تدميره من قبل الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن، مضيفا: "بلدنا في مأزق".

وأعرب عن أسفه من تصرفات الإدارة الحالية، حيث يشارك الرجال في مسابقات النساء كـ "أشخاص في جسد ذكوري"، ويقوم المعلمون بتعليم الأطفال حول أجندة المتحولين جنسيا، ووصفها بـ "الغير صحية".

وذكرت شبكة "CNN" أن إدارة بايدن، عشية اجتماع "أوبك +" يوم الأربعاء، حاولت ثني أعضاء المنظمة عن قرار خفض حجم إنتاج النفط الخام. بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من خطوط الطاقة والاقتصادية والدولية للبيت الأبيض، للضغط على نظرائهم الأجانب في الدول الحليفة في الشرق الأوسط، بما في ذلك الكويت والسعودية والإمارات، للتصويت ضد تخفيض إنتاج النفط.

وبالرغم من الضغوطات الأمريكية، وافقت "أوبك +" على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر، وستتخذ مستويات الإنتاج المتفق عليها لشهر أغسطس كقاعدة مرجعية، وأوضح التحالف قراره بالشكوك المحيطة بالاقتصاد العالمي والتنبؤات الخاصة بسوق النفط.