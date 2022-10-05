إيطاليا تسجل 43 وفاة و45 ألفًا و223 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 45 ألفًا و223 إصابة جديدة بكورونا في أرجاء البلاد، و43 وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي، بأن إجمالي أعداد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء بلغ 22 مليونًا و648 ألفا و63 حالة، فيما بلغ إجمالي الضحايا 177 ألفًا و300 وفاة.

وذكرت أنه تماثل للشفاء 27 ألفًا و251 حالة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 21 مليونًا و961 ألفًا و23 حالات.

وأضافت أن إجمالي الفحوصات بلغ 247 مليونًا و750 ألفًا و912 فحصًا، بعدما تم إجراء 224 ألفًا و969 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت إيطاليا أمس، تسجيل 58 ألفًا و885 إصابة جديدة بكورونا في أرجاء البلاد، و60 وفاة مرتبطة بالوباء، إضافة إلى 14 ألفًا و269 حالة تعافٍ.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية في وقت سابق الأربعاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 619 مليونا و315 ألفا و291 إصابة.

وأفادت الجامعة فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و550 ألفًا و482 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 96.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.6 مليون.

كما أوضحت الجامعة أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و60 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ686 ألفا و371 وفاة ، ثم تأتي الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و733 وفاة.