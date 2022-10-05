الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالرابط.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي 2022

الرقم التأمينى
الرقم التأمينى
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الرقم التأميني من أهم ما يهم الموظفين بالقطاع العام والخاص كونه يمثل إثبات قانوني أن لديهم تأمين اجتماعي ومشمولين بمظلة التأمينات التي تحميهم من الفصل التعسفي أو يحصلوا على المعاش في حالة التقاعد.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي 2022:

ويهتم العديد من المواطنين بالحصول على خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي 2022، عبر الموقع الرسمي لمساعدته في الحصول عليه بكل سهولة ويسر، دون مواجهة أي صعوبة في ذلك.

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

الآن كيفية الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومى 2022

الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليهم 2022

و الأن تحاول كل المصالح الحكومية ميكنة جميع الخطوات والإجراءات في إطار التحول الرقمي الذي تحققه الآن فيمكن للمواطنين الحصول على الرقم التأميني من خلال إدخال الرقم القومي، ضمن الخدمات المقدمة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن طريق موقعها الرسمي 

خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومى 2022

تقدم الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، العديد من الخدمات المختلفة، ومنها الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومي لجميع المواطنين، والتي تعد من أهم الخدمات المقدمة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت.

فيما وفرت هيئة التأمينات الاجتماعية، خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى لكل مواطن، والذى يتم توفيره بعد 6 شهور من التعيين في الوظائف المختلفة، والتي يتم حسابها بعد انقضاء فترة التدريب وفقًا لقانون العمل المصرى.

لهذا الغرض خصصت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رابط مخصص للتعرف على خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومي، باعتباره من أهم مسوغات التعيين في كافة الوظائف الحكومية والقطاع العام والخاص، بجميع المؤسسات والهيئات المختلفة.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومي 2022

على الاتباع الخطوات التالية لتتعرف على الرقم التأميني الخاص بك دون مواجهة أي صعوبة أو خلل أثناء عملية الاستعلام، والتي تتلخص في النقاط التالية:

أولًا: يجب عليك الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، عليك الضغط هنـــــــــــــــــــــا.

ثانيًا: قم باختيار خدمات الاستعلام عن الرقم التأمينى من القائمة التي تظهر أمامك.

ثالثًا: عليك تسجيل البيانات كاملة في المكان المخصص.

رابعًا: ادخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقمًا.

خامسًا: اضغط على أيقونة الخدمة المطلوبة.

سادسًا: انقر على أيقونة ليست روبوت.

سابعًا: يتم الضغط على إظهار الرقم التأمينى للشخص.

ثامنًا: وفي النهاية يظهر لك الرقم التأمينى للشخص على الشاشة وفقًا للرقم القومي.

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الآن كيفية الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومى 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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