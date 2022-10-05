رئيس وزراء أرمينيا يلتقي برؤساء أذربيجان وفرنسا والمجلس الأوروبي هذا الأسبوع

أعلن رئيس وزراء أرمينيا الأربعاء أنه سيلتقي هذا الأسبوع في براج الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بعد المواجهات الدامية الأخيرة بين باكو ويريفان.

وقال نيكول باشينيان أمام البرلمان الأرميني، إنه في إطار قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي ستقعد الخميس في العاصمة التشيكية "من المرتقب عقد لقاء رباعي بين رئيس الوزراء الأرميني ورؤساء أذربيجان وفرنسا ورئيس المجلس الأوروبي".

لكنه لم يحدد موعد هذا اللقاء، إلا أن موعد القمة هو الخميس.

وأوضح أنه من المرتقب عقد لقاء ثنائي أيضًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يأتي الإعلان بعد أيام على لقاء بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء محادثات في جنيف لبدء صياغة نص حول معاهدة سلام مقبلة.

كما يأتي بعدما أسفر القتال على الحدود الرسمية بين أرمينيا وأذربيجان عن مقتل أكثر من 280 شخصًا في سبتمبر مما أثار مخاوف من اندلاع حرب كبرى جديدة بين البلدين.

واتهمت يريفان الأحد باكو بارتكاب "جرائم حرب" في الاشتباكات الأخيرة بما في ذلك إعدام وتعذيب جنود أرمن أسرى.

وردًا على ذلك، أعلنت باكو فتح تحقيق من قبل النيابة العسكرية في انتهاكات محتملة.

ودارت مواجهات بين هاتين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين في القوقاز خلال الحرب الأولى للسيطرة على قرة باغ في مطلع التسعينات والتي تسببت في مقتل 30 ألف شخص ولم يتم تسويتها أبدًا.