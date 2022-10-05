الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنك الدولي: العالم لن يستطيع القضاء على الفقر المدقع بحلول 2030

البنك الدولي: العالم
البنك الدولي: العالم لن يستطيع القضاء على الفقر المدقع بحلول
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رأى البنك الدولي، في تقريرٍ الأربعاء، أن العالم لن يكون قادرًا على القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030، الموعد المحدد من الجمعية العامة للأمم المتحدة كجزء من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة في عام 2015.

وبررت المؤسسة الدولية، ذلك التأخير على أنه أحد العواقب العديدة لوباء كورونا الذي سجَّل أسوأ ارتفاع في مستوى الفقر منذ عام 1990، وهو اتجاه يمكن أن تعززه الحرب في أوكرانيا، وفقًا لتقريره السنوي حول الفقر.

وأصبح حوالي 70 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في 2020، وفقًا للبنك الدولي، الذي قدّر أن ما يقارب 720 مليون شخص يعيشون على أقل من 2.15 دولار يوميًَا في نهاية عام 2020.

والسبب هو أنه خلال الجائحة، شهدت نسبة الأربعين في المئة الأشد فقرًا تراجع دخلها بمعدل أعلى بمرتين مقارنة بنسبة العشرين بالمئة الأغنى مما أدى إلى زيادة عدم المساواة بحكم الواقع، وذلك في سابقة خلال العقود الأخيرة.

وقال «ديفيد مالباس» رئيس البنك الدولي، في البيان: «تنبع مخاوفنا من ارتفاع معدلات الفقر المدقع وتراجع تقاسم الثروات بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملات والأزمات المتداخلة».

وتضم منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 60% من أفقر الأفراد، أي ما يقارب 390 مليون شخص، وبلغ معدل الفقر فيها نسبة 35%.

ومن أجل القضاء على الفقر المدقع في هذه المنطقة بحلول عام 2030، يقدر البنك الدولي أن النمو السنوي بمعدل 9% سيكون ضروريًا في كل بلد من بلدانها بحلول نهاية العقد، وهو مستوى مرتفع بشكل خاص بالنسبة للبلدان التي بلغ فيها متوسط نمو إجمالي الناتج الداخلي الفردي 1.2% خلال العقد الذي سبق الوباء، حسب تقديرات البنك الدولي.

البنك الدولي الجمعية العامة للأمم المتحدة التنمية المستدامة كوفيد مستوى الفقر رئيس البنك الدولي

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