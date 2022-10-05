السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد فتاة وابتزازها فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، الأربعاء، بالسجن 10 سنوات لمتهم في قضية ابتزازه فتاة بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى وأحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجني عليها مفاده قيام المتهم بتهديدها بنشر صور خاصة بها وابتزازها مقابل دفع 50 ألف جنيه له.

كشفت التحريات أن المتهم تمكن من الحصول على الصور الخاصة بالمجني عليها من تليفونها المحمول دون علمها وتهديدها بنشر الصور على فيسبوك.

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.