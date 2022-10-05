الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بالفيوم

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين
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أصيب 3 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى "ميكروباص" بطريق القاهرة- أسيوط" الغربي في نطاق محافظة الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوى بين كوبرى ميدوم وجرزا اتجاه القاهرة.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكي مع سيارة "ميكروباص"، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

محافظة الفيوم أسيوط الغربي ميكروباص حادث تصادم

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