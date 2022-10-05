3 مصابين بانقلاب سيارة فى صحراوى البحيرة

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادي النطرون في البحيرة.

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي بالقرب من مدينة وادي النطرون.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.