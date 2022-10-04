يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي الريدز، عن ترتيب مجموعة ليفربول بعد الفوز على رينجرز الاسكتلندي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

وحقق ليفربول الفوز على رينجرز بهدفين نظيفين سجل الأهداف للريدز كلا من ترينت أليكساندر أرنولد بعدما سدد الكرة من ركلة حرة مباشرة، خارج منطقة الجزاء، حيث صوبها بطريقة قوية هزت شباك الضيوف فى الدقيقة 7.

ثم سجل محمد صلاح الهدف الثاني للريدز من ركلة جزاء فى الدقيقة 53.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 6 فى ترتيب المجموعة الأولى حيث لعب 3 مباريات خسر فى مباراة واحده أمام نابولي وحقق الفوز على أياكس ورينجرز.

وفى ذات السياق، نجح فريق نابولي الإيطالي فى الفوز على أياكس أمستردام الهولندي بسداسية مقابل هدف، ليواصل الفريق الإيطالي سلسلة انتصاراته بالعلامة الكاملة فى صدارة ترتيب المجموعة الأولى.



ترتيب مجموعة ليفربول بعد الفوز على رينجرز فى دوري أبطال أوروبا:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه النقاط 1 نابولي الإيطالي 3 3 0 0 13 2 9 2 ليفربول الإنجليزي 3 2 0 1 5 5 6 3 أياكس الهولندي 3 1 0 2 6 8 3 4 رينجرز الاسكتلندي 3 0 0 3 0 9 0

وبعد انتهاء الجولة الثالثة أصبح نابولي هو الأقرب للتأهل لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، حيث يحتاج فقط للفوز على أياكس فى المباراة القادمة لتأكيد التأهل بغض النظر عن نتائج المباريات القادمة.