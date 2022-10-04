الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ترتيب مجموعة ليفربول بعد الفوز على رينجرز فى دوري أبطال أوروبا

ليفربول
ليفربول
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يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي الريدز، عن ترتيب مجموعة ليفربول بعد الفوز على رينجرز الاسكتلندي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

وحقق ليفربول الفوز على رينجرز بهدفين نظيفين سجل الأهداف للريدز كلا من ترينت أليكساندر أرنولد بعدما سدد الكرة من ركلة حرة مباشرة، خارج منطقة الجزاء، حيث صوبها بطريقة قوية هزت شباك الضيوف فى الدقيقة 7.

ثم سجل محمد صلاح الهدف الثاني للريدز من ركلة جزاء فى الدقيقة 53.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 6 فى ترتيب المجموعة الأولى حيث لعب 3 مباريات خسر فى مباراة واحده أمام نابولي وحقق الفوز على أياكس ورينجرز.

وفى ذات السياق، نجح فريق نابولي الإيطالي فى الفوز على أياكس أمستردام الهولندي بسداسية مقابل هدف، ليواصل الفريق الإيطالي سلسلة انتصاراته بالعلامة الكاملة فى صدارة ترتيب المجموعة الأولى.


ترتيب مجموعة ليفربول بعد الفوز على رينجرز فى دوري أبطال أوروبا:

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالنقاط
1نابولي الإيطالي33001329
2ليفربول الإنجليزي3201556
3أياكس الهولندي3102683
4رينجرز الاسكتلندي3003090

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على رينجرز بهدف أرنولد فى «أبطال أوروبا»

محمد صلاح يسجل الهدف الثانى لليفربول فى شباك رينجرز

 

وبعد انتهاء الجولة الثالثة أصبح نابولي هو الأقرب للتأهل لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، حيث يحتاج فقط للفوز على أياكس فى المباراة القادمة لتأكيد التأهل بغض النظر عن نتائج المباريات القادمة.

ليفربول ترتيب مجموعة ليفربول رينجرز دوري ابطال اوروبا مجموعة ليفربول نابولى أياكس

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