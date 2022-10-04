الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الاقتصاد الإسبانية تتوقع استمرار تراجع التضخم خلال الشهور المقبلة

أسعار المنازل
أسعار المنازل
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 قالت ناديا كالفينو وزيرة الاقتصاد الإسبانية، إن معدل التضخم في إسبانيا سيواصل التراجع خلال الشهور المقبلة وفي العام المقبل، مضيفة أنه لا يوجد دليل على أن زيادات الأسعار أصبحت راسخة.


ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كالفينو قولها في إيجاز صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة "أرقام معدل التضخم الأساسي والعام معتدلة".


كما أكدت توقع الحكومة نمو الاقتصاد الإسباني خلال العام المقبل بمعدل 1ر2% بعد نموه بمعدل  4ر4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.


يأتي ذلك في حين تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلك في إسبانيا بقدر أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر، بحسب ما كشفته الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء.


وزادت أسعار المستهلك بنسبة 0ر9% على أساس سنوي في سبتمبر، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 5ر10% في أغسطس. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتباطأ التضخم ليصل إلى 1ر10%.


ويعود السبب الرئيسي وراء تراجع حدة التضخم إلى انخفاض أسعار الكهرباء والوقود بالمقارنة مع العام الماضي.


وباستثناء الطاقة، تراجع مستوى التضخم بشكل طفيف؛ ليصل إلى 2ر6% في سبتمبر مقابل 4ر6% في الشهر السابق.

وزيرة الاقتصاد الإسبانية معدل التضخم اسبانيا زيادات الأسعار التضخم

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وائل لطفي

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