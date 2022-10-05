الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد الصلاة فى القاهرة وباقى المحافظات الأربعاء 5 أكتوبر 2022

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
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إقامة الصلاة ومعرفة مواعيد الصلاة أمر يهم المسلمين كل يوم كون الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، وهي أعظم فريضة، وأهم فريضة بعد الشهادتين، وقد أكثر الله من ذكرها في كتابه المبين تعظيما لشأنها وحثا للأمة على القيام بها والعناية بها والمحافظة عليها، ومن هذا قوله سبحانه: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238]، وقوله: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "

 

مواعيد الصلاة في القاهرة وباقي المحافظات الأربعاء

 من هنا يتصدر البحث عن مواعيد الصلاة في القاهرة وباقي المحافظات اليوم الأربعاء 5 أكتوبر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، لذا في السطور الأتية نكتب لكم مواقيت الصلاة .

 

مواعيد الصلاة في محافظات مصر 5 أكتوبر 2022

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

 

مواعيد الصلاة في القاهرة 5 أكتوبر 2022

صلاة الفجر 4:23 صباحاً

أذان الظهر 11:44 صباحاً

أذان العصر 3:07  مساءً

أذان المغرب 5:38  مساءً

أذان العشاء 6:55  مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية الأربعاء 5 أكتوبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:28 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:50 صباحاً

موعد أذان العصر 3:12 مساءً

موعد أذان المغرب 5:43 مساءً

موعد أذان العشاء 7:01 مساءً

 

مواعيد الصلاة في الإسماعيلية الأربعاء 5 أكتوبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:19 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:40 صباحاً

موعد أذان العصر 3:02 مساءً

موعد أذان المغرب 5:34 مساءً

موعد أذان العشاء6:52  مساءً       

 

 

مواعيد الصلاة في أسوان الأربعاء 5 أكتوبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:55 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:13 صباحاً

موعد أذان العصر 3:37 مساءً

موعد أذان المغرب 6:10 مساءً

موعد أذان العشاء 7:23 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط الأربعاء 5 أكتوبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:26 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:46 صباحاً

موعد أذان العصر 3:09 مساءً

موعد أذان المغرب 5:41 مساءً

موعد أذان العشاء 6:56 مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ الأربعاء 5 أكتوبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:12 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:32 صباحاً

موعد أذان العصر 2:55  مساءً

موعد أذان المغرب 5:27 مساءً

موعد أذان العشاء 6:42 مساءً

مواعيد الصلاة الصلاة مصر 5 أكتوبر 2022 مواقيت الصلاة مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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