موسكو: الدعم الأمريكى لأوكرانيا سيدفع روسيا والناتو لمواجهة عسكرية مباشرة

اعتبرت موسكو، اليوم الثلاثاء، أن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا تدفع نحو صراع عسكري مباشر بين روسيا وحلف "الناتو".

جاء ذلك على لسان نائب مدير شئون الحد من الأسلحة وانتشار النووي في الخارجية الروسية قسطنطين فورونتسوف في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال فورونتسوف: "تزيد الولايات المتحدة من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتزود جيشها بمعلومات استخباراتية، وتؤمن المشاركة المباشرة لمقاتليها ومستشاريها في الأزمة، الأمر الذي لا يؤخر الأعمال القتالية ويؤدي إلى وقوع إصابات جديدة فحسب، بل يقرّب الوضع من الخط الخطير المتمثل في المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا وحلف الناتو"، وفقًا لشبكة روسيا اليوم.

في وقت سابق اليوم، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن واشنطن أرسلت 625 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك قاذفات صواريخ هيمارس.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فقد تعهد بايدن بتقديم "حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 625 مليون دولار تشمل أسلحة ومعدات إضافية، بما في ذلك أنظمة هيمارس وأنظمة مدفعية وذخيرة وعربات مدرعة".

ووعد الرئيس الأمريكي "بمواصلة دعم أوكرانيا طالما لزم الأمر فيما تدافع عن نفسها ضد العدوان الروسي".

وقالت وزارة الخارجية إن هذه الشحنة إلى الجيش الأوكراني تشمل على وجه الخصوص أربع قاذفات هيمارس جديدة.

وأدت أنظمة إطلاق الصواريخ عالية الدقة والقوية هذه دورًا مهمًا في التطورات العسكرية الأوكرانية الأخيرة.

ويشمل الجزء المتبقي من المساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة على وجه الخصوص 32 مدفع هاوتزر وعشرات الآلاف من الذخائر الخفيفة وذخيرة المدفعية وأنظمة الألغام و200 عربة مدرعة.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد قيام روسيا بضم أربع مناطق أوكرانية، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإثنين اجتماعًا طارئًا بشأن الوضع في أوكرانيا، على ما أعلنت المتحدثة باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقًا لعدة مصادر دبلوماسية، ستنظر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، خلال هذه الجلسة دون تحديد موعد نهائي، في قرار قيد الإعداد يتعلق بالضم، بعد استخدام روسيا لحق النقض خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن هذه المسألة.