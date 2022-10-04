أوكرانيا تعتزم الانضمام للبرتغال وإسبانيا فى ملف استضافة مونديال 2030

كرت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا تعتزم الانضمام إلى إسبانيا والبرتغال في ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.



وأوضحت صحيفة "ال موندو" الإسبانية، أن الحكومة الأوكرانية، أكدت عزمها الاشتراك في الملف الثلاثي لاستضافة المونديال، رفقة إسبانيا والبرتغال.



وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الملف المشترك سيتم الإعلان عنه رسميًا غدًا الأربعاء في المقر الرئيس للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حيث سيكشف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم وفيرناندو جوميز رئيس الاتحاد البرتغالي للعبة عن التفاصيل.



وكانت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، أول من تحدثت عن هذا المشروع، ثم تبعتها وسائل الإعلام الإسبانية، حيث ذكرت التقارير أن المشروع حظى بقبول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبناء على ذلك جرت محادثات في هذا الصدد خلال الأسابيع الماضية.



وتتعرض أوكرانيا لغزو عسكري روسي منذ فبراير الماضي، ولكن هناك توقعات بأن السلام سيحل في المنطقة بحلول عام 2030.



وهناك ملفات أخرى مخططة لاستضافة كأس العالم 2030، أبرزها ملف أمريكا الجنوبية الذي تمثله الأرجنتين وتشيلي وباراجواي وأوروجواي، حيث ستحل حينها الذكرى المئوية لاستضافة أوروجواي أول نسخة من المونديال عام 1930.

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة، اليوم الاثنين، المقبل لمناقشة ضم روسيا لأربع مناطق بشرق أوكرانيا، وفقًا لخطاب أرسلته الجمعية العامة إلى 194 دولة الأعضاء، اليوم الثلاثاء.

وأفاد دبلوماسيون بأنه سيتم إجراء تصويت على مشروع قرار يدين ممارسات موسكو خلال المداولات. ولم يتضح ما إذا كان التصويت سيجري اليوم الاثنين أم لا، نظرا لوجود عدد كبير من المتحدثين.

وكانت روسيا قد عارضت مشروع قرار مشابه، اليوم الجمعة، في مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة، وامتنعت الصين والهند والبرازيل والجابون عن التصويت.

ومن المتوقع أن تقرر أغلبية كبيرة لصالح الإدانة في تصويت الجمعية العامة، إلا أنه سيتم الحكم على القرار مقارنة بنتيجتين سابقتين.

وفي مارس الماضي، عارضت الجمعية الغزو الروسي بأغلبية ساحقة بلغت 141 صوتا، وفي أعقاب ضم روسيا للقرم في عام 2014، أيدت 100 دولة قرار يؤكد وحدة أراضي أوكرانيا.