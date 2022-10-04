إحالة شخصين لمحكمة الجنايات لحيازتهما مواد مخدرة بالسلام

قررت نيابة السلام إحالة شخصين لمحكمة الجنايات لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار بالسلام.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام ثان ب حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة القسم، وبحوزتهما (فرد خرطوش – كمية من مخدر البودر – عدد من الأكياس بالبلاستيكية "فارغة" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأكياس البلاستيكية بقصد تعبئة المواد المخدرة بداخلها واستخدام السلاح النارى فى نشاطهما الإجرامى والهاتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والدراجة النارية لترويج بيع المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.