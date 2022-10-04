جوتيريش يدين التجربة الصاروخية الكورية الشمالية ويعتبرها تصعيدًا

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان، مستنكرًا ما وصفه بأنه "تصعيد"، وفق المتحدث باسمه.



وقال ستيفان دوجاريك "من الواضح أنه تصعيد"، ودعا الأمين العام "حكومة كوريا الشمالية إلى استئناف الحوار مع الأطراف المعنية بهدف تحقيق ما نطالب به منذ فترة طويلة، وهو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق منه".

وفي وقت سابق، قال مسئول أمريكي إن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع علني غدًا الأربعاء، بشأن كوريا الشمالية، بعد أن أطلقت بيونجيانج صاروخًا باليستيًا فوق اليابان لأول مرة منذ خمس سنوات.

ويقول دبلوماسيون إنه من غير المرجح اتخاذ المجلس المؤلف من 15 عضوًا أي إجراء ملموس.

ومنع مجلس الأمن الدولي كوريا الشمالية لسنوات من إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية وشدد المجلس العقوبات على بيونجيانج، مع مرور السنوات في محاولة لقطع التمويل عن هذه البرامج.

وفي السنوات القليلة الماضية، اقترحت الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق النقض (فيتو) تخفيف عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية لأغراض إنسانية ولإغراء بيونجيانج بالعودة إلى المحادثات الدولية المتوقفة بهدف إقناع الزعيم كيم جونج أون بنزع السلاح النووي.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الكوري الجنوبي فجر الثلاثاء، عن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا "غير محدد"، في حلقة جديدة من مسلسل التجارب التي تجريها بيونج يانج.

وقالت رئاسة الأركان في سيول إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا غير محدد باتجاه الشرق".

وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرًا إلى سكان منطقتين شمالي البلاد، مناشدة إياهم الاحتماء بعد إطلاق الصاروخ.