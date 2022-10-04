بويترز: ماسك يعتزم المضي في الاستحواذ على تويتر مقابل 54.20 دولار للسهم

قال مصدران مطلعان لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن الملياردير إيلون ماسك اقترح المضي قدما في عرضه الأصلي للاستحواذ على تويتر مقابل 54.20 دولار للسهم، مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة التواصل الاجتماعي.



هذا، وقفزت أسهم تويتر 12.7 بالمئة إلى 47.93 دولار قبل وقف التداول للمرة الثانية، بينما ارتفعت أسهم شركة تسلا، شركة السيارات الكهربائية التي يرأسها ماسك، بنحو 1.5 بالمئة.



وكانت وكالة بلومبرج قد ذكرت ذلك في تقرير في وقت سابق.

ونقلت الوكالة عن مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية المعلومات، قولها إن ماسك قدم الاقتراح في رسالة إلى تويتر.

يأتي هذا النبأ قبل مواجهة متوقعة بين ماسك وتويتر أمام محكمة في ديلاوير في 17 أكتوبر الجاري. وكان من المتوقع أن تطالب تويتر أمام المحكمة بتوجيه أمر إلى ماسك بإتمام الصفقة بسعر 54.20 دولار للسهم الواحد.



كان ماسك قد وافق في أبريل نيسان على شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، لكنه قال بعد أسابيع إن عدد الحسابات الوهمية كان أعلى بكثير من تقديرات تويتر بأنها أقل من خمسة بالمئة من المستخدمين.



وأشار ماسك، أحد أبرز مستخدمي تويتر، في يوليو تموز إلى أنه قد ينسحب من الصفقة لأن تويتر ضللته بشأن عدد المستخدمين الحقيقيين وأمن بيانات المستخدمين.



وكتب دان آيفس المحلل لدى ويدبوش في مذكرة "هذه علامة واضحة على أن ماسك أدرك قبل توجهه للمحكمة أن فرص الفوز (بالقضية) غير مرجحة إلى حد بعيد، وأن هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار ستكتمل بطريقة أو بأخرى".

وفي وقت سابق، قال محامو تويتر إن محللين استعان بخدماتهم إيلون ماسك لم ينجحوا في أن يثبتوا أن نسبة الحسابات المزيفة على الشبكة "أعلى بكثير" من تلك المعلنة من المنصة، وهي الحجة الرئيسية التي يستخدمها رئيس "تيسلا" لتبرير انسحابه من صفقة شراء تويتر.