الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد جلسة طارئة حول أوكرانيا الأسبوع المقبل

الجمعية العامة للأمم
الجمعية العامة للأمم المتحدة
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 تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة يوم الاثنين المقبل لمناقشة ضم روسيا لأربع مناطق بشرق أوكرانيا، وفقا لخطاب أرسلته الجمعية العامة إلى 194 دولة الأعضاء، اليوم الثلاثاء.


وأفاد دبلوماسيون بأنه سيتم إجراء تصويت على مشروع قرار يدين ممارسات موسكو خلال المداولات. ولم يتضح ما إذا كان التصويت سيجري يوم الاثنين أم لا، نظرا لوجود عدد كبير من المتحدثين.


وكانت روسيا قد عارضت مشروع قرار مشابه يوم الجمعة في مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة وامتنعت الصين والهند والبرازيل والجابون عن التصويت.


ومن المتوقع أن تقرر أغلبية كبيرة لصالح الإدانة في تصويت الجمعية العامة، إلا أنه سيتم الحكم على القرار مقارنة بنتيجتين سابقتين. 

 

وفي مارس الماضي، عارضت الجمعية الغزو الروسي بأغلبية ساحقة بلغت 141 صوتا، وفي أعقاب ضم روسيا للقرم في عام 2014، أيدت 100 دولة قرارا يؤكد وحدة أراضي أوكرانيا.

 

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