الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بايدن» يبلغ زيلينسكي بإرسال مساعدات بقيمة 625 مليون دولار وأنظمة صواريخ هيمارس

بايدن
بايدن
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قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أن واشنطن أرسلت 625 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية، بما في ذلك قاذفات صواريخ هيمارس.
وتعهد بايدن تقديم "حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 625 مليون دولار تشمل أسلحة ومعدات إضافية، بما في ذلك أنظمة هيمارس وأنظمة مدفعية وذخيرة وعربات مدرعة"، بحسب البيان، من دون تحديد عدد قاذفات الصواريخ القوية عالية الدقة التي تم إرسالها.

وفي وقت سابق، ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن أعداد الضحايا المدنيين جراء الأزمة في أوكرانيا سجل 1222 ضحية، بينهم 299 قتيلا و923 جريحا، وذلك في الفترة من الأول حتى 30 سبتمبر الماضي.


وأضاف المكتب الأممي- في تحديث، أن "ما يصل إلى 84% من عدد الضحايا كان في مناطق تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية مقابل 16% فقط من الإجمالي بمنطقتى لوجانسك ودونيتسك التي انضمت مؤخرا إلى روسيا بعد استفتاء شعبي".

 

وأوضح أن إجمالي عدد الضحايا المدنيين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي وحتى أمس الأحد بلغ 15 ألفا و246 ضحية مدنية، بينهم 6114 قتيلا و9132 جريحا، لافتا إلى أن عدد القتلى بلغ 3644 قتيلا و4883 جريحا في دونيتسك ولوجانسك.


وتابع: "أما في الأراضى التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية فبلغ عدد القتلى 3254 قتيلا و3514 جريحا، في الوقت الذي بلغ عدد القتلى في الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها 390 قتيلا و1369 جريحا.. أما في مناطق أخرى من أوكرانيا تشمل (مدينة كييف وتشيركاسي وتشيرنيهيف وايفانو فرانكيفسك وخاركيف وخيرسون وكيروفوهراد وميكولايف وأوديسا وسومي وزابورجيا ودنيبروبتروفسك وخميلنيتسكي وبولتافا وريفني وترنوبل وفينيتسيا ومناطق زيتومير)، التي كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الضحايا، فبلغ عدد القتلى 2470 قتيلا و4249 مصابا.


وكشف المكتب الأممي عن أن معظم الخسائر المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات أثار واسعة النطاق، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والصواريخ والضربات الجوية.

 

البيت الأبيض الرئيس الامريكي جو بايدن فولوديمير زيلينسكي المساعدات العسكرية

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