الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الإعلان عن إقامة أول مركز للتعلم المجتمعي في أسوان

الفعاليات
الفعاليات
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شهدت فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022 والذى يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجاري، تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الإعلان عن بدء آليات وخطوات التجهيز والإعداد لإنشاء مركز للتعلم المجتمعي بأسوان ليكون التجربة الأولى على مستوى الجمهورية والثالث على مستوى العالم العربي.

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وحضر الفعاليات كل من الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، بالإضافة إلى ممثلى منظمة اليونسكو، فضلاً عن القيادات الجامعية والتعليمية والمجتمعية والتنفيذية. 

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وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بضرورة توفير كافة أوجه الدعم والتعاون اللازمة لسرعة تنفيذ وإنشاء مركز التعلم المجتمعى داخل أسوان، مشيراً إلى أن ذلك يعد تتويجاً للجهود التى تبذلها المحافظة بمختلف أجهزتها المعنية بالتعاون مع هيئة اليونسكو لتعزيز مجالات التعلم مدى الحياة والذى أهلها لتكون من أفضل 10 لمدن التعلم على مستوى العالم. 

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة أبو زيد، أن مراكز التعليم المجتمعى تهدف إلى دعم ونشر ثقافة التعلم مدى الحياة وذلك من خلال تعزيز محاور التنمية البشرية والعمل على إتاحة وزيادة أدوات وفرص التعلم لجميع الفئات وبما يساهم فى تطوير وتحسين الجوانب التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة). 

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وأشارت إلى أنه بالتعاون مع وزارة التضامن ومعهد اليونسكو جارى بدء أعمال اللجنة المختصة لتحديد الاحتياجات والمطالب المحلية داخل المجتمع الأسوانى والتى سيتم على أساسها تصميم البرامج والخدمات التى سوف يقدمها مركز التعليم المجتمعى ليكون نموذجاً تجريباً ضمن الخطة العامة لإنشاء 3 مراكز للتعلم المجتمعى داخل مدن أسوان والجيزة ودمياط كمرحلة أولى يتم بعدها التوسع لإنشاء ٥٢ مركزا للتعلم المجتمعى داخل مختلف المحافظات لخدمة ودعم مجالات محو الأمية الوظيفية والمالية والمهارات الحياتية، وريادة الأعمال وتمكين المرأة، فضلاً عن مجالات التعليم والتدريب التقني والمهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التعليم وتعليم الوالدين والتعليم من أجل التنمية المستدامة. 

أسوان التعليم المجتمعى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اليوم الثانى حياة كريمه

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وائل لطفي

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