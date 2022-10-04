الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

للست الناصحة.. نصائح لتقديم مشروع مربح عبر الانترنت في عالم الموضة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تسعى كافة السيدات أن تملك مشروع مربح عبر الإنترنت يشمل كافة العناصر التي تجعله مشروعًا ناجحًا، وتعد شبكات التواصل الاجتماعي من بين أهم المصادر الخاصة بتسويق المشاريع خاصة لو لها علاقة بالموضة والأزياء ويوضح خبير الموضة موسى عثمان نصائحه عن الطرق المثلى التي يجب على المرأة اتباعها لتقدم مشروعًا  مربحًا  على الانترنت.

- الخطوة الأولي لابد من دراسة العملاء الذي يقومون بشراء هذه الأزياء ويفضل أن تتبع أفضل أنواع الموضة وتواكب كل ما هو جديد لعرضه؛ كما ينبغي دراسة  المنافسين  لنعرف أولا كيف نسوق للعملاء بأفضل الطرق غير المتبعة والتقليدية والتي تميز واحدة عن أخرى.

-يجب أن تبدأ بميزانية مناسبة لحجم طموحاتها وأن تبتعد عن التسويق المباشر في البداية كالمحلات ويفضل التركيز علي البيع أون لاين  حتي تكبر مشروعها.

- يجب أن تحدد الموردين ذو ثقة عالية وأن تخلص علي أفضل الأزياء المميزة والتي لا تتوافر في السوق أو تتشابه مع بضائع أخرى. 

-التسويق الجيد للمنتجات من خلال الصفحة الرسمية علي الفيس بوك الانستجرام وكافة شبكات التواصل الاجتماعي وتكون كل صفحة بنفس قوة الأخرى وعرض أيضا في الجروبات التي تسوق المنتج.

-الاهتمام بالصور و الفيديوهات المؤثرة التي تميزها علي الانترنت فهذا عامل مهم في تسويق المنتجات.

- يجب الاهتمام بالإعلانات الممولة والتواصل الدائم مع البلوجر  المؤثرين كنوع من الدعاية المنتج والترويج له والاهتمام بإعلانات جوجل.

-الوصف الجيد للمنتج عند عرضه ومميزاته وأن يكون بسعر مناسب يستهدف جميع الطبقات.

-العمل على عناصر تخدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي و تشعرهم أنك على علم بما يفكرون به وما يسبب لهم الرضا.

- تأسيس سمعة من خلال تضمين الصفحة الخاصة بك معلومات التى يريدها العميل من مكانك وطريقة للتواصل وغيرها من المعلومات الواجب توافرها داخل صفحتك.

  • وجود ردود فعل من جانب الزبائن أمر في غاية الأهمية ويجعل من يتعامل معك لأول مرة أن يثق فيما تقدمه له .
كافة السيدات أن تملك مشروع مربح مشروع مربح عبر الإنترنت علاقة بالموضة والأزياء الطرق المثلي التي يجب على المرأة اتباعها مشروع ا مربح ا على الانترنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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