الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حلول للتخلص من القلق المستمر أثناء النوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يعاني العديد من الأشخاص قلة النوم؛ بسبب القلق المستمربل يكافحون من أجل الحصول على نوم عميق ويكون الأمر منهكًا لكن ممارس القلق ومدرب الرفاهية، يعتقد أن هناك الكثير الذي يمكن القيام به لإدارة هذا النوع من الحالات.

وفقًا لموقع “ذا صن”، تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن مشاعر القلق في أوقات معينة طبيعية تمامًا، ولكن يجب أن ترى طبيبًا عامًا إذا كان القلق يؤثر على حياتك اليومية أو يسبب لك الضيق.

ما هو القلق؟

هناك جانبان للجهاز العصبي اللاإرادي - الجهاز السمبثاوي والجهاز السمبتاوي .

عندما يشعر بوجود تهديد ، يقوم الجهاز العصبي الودي بتوزيع الطاقة وفقًا لذلك، مما يحول جسمك وعقلك إلى استجابة "القتال أو الهروب، مما يمكن أن يكون "التهديد" خارجيًا (ما يحدث من حولك في حياتك) أو داخليًا - أفكارك.

سواء كان هذا التهديد حقيقيًا أم لا ، فسوف يستجيب جسمك كما لو كان كذلك، ويجهزك إما لمواجهته (القتال) أو الهروب منه، وفي الوقت نفسه، يساعد الجهاز السمبتاوي جسمك على الهدوء والتركيز والاسترخاء والهضم ، كما يساعد في العودة إلى الحالة "الطبيعية".

يجب أن يعمل كلا الجانبين بشكل متناغم ، ولكن إذا كان الشخص يعاني من الكثير من التوتر والقلق والتفكير السلبي ومشاعر القلق ، فقد ينتهي بهم الأمر إلى تنشيط الجانب المتعاطف بشكل مفرط ، مما يتسبب في اختلالات.

حلول للتخلص من القلق

اختر واحدًا من بين الحلول، اعتمادًا على ما تشعر به، ومارسها لمدة 30 يومًا لتطوير المهارة، وهي

 الأول: أفضل سيناريو

  • هل تشاهد مشهدًا بعد مشهد في ذهنك لأفكار تجعلك تشعر بالقلق؟
  • غيّر الصور والمشاهد داخل رأسك من خلال التفكير في خمسة إلى عشرة سيناريوهات ومواقف إيجابية لا تسبب القلق.
  • على سبيل المثال ، إذا كنت تعتقد أنك ستتصرف أو تبدو غبيًا في موقف اجتماعي ، فقم بتغيير السرد.
  • فكر مرة أخرى في وقت محدد شعرت فيه بالراحة الاجتماعية والمتعة.
  • أعد النظر في هذا السيناريو العقلي واجعله حيًا وحقيقيًا قدر الإمكان في عقلك.
  • تخيل نفسك تعاني من ذلك مرة أخرى ، للمساعدة في تدريب أفكارك وإعادة تركيزها.
  • إذا لم تستطع تذكر لحظة كهذه ، فقم ببناء واحدة ذهنيًا تساعدك على الشعور بالهدوء داخل نفسك

 الثاني: رمز الإنذار

  • يمكن أن يؤدي تغيير تدفق ونمط تنفسك إلى إحداث المعجزات فيما تشعر به ، عقليًا وجسديًا.
  • اجلس بشكل مريح ، وخذ نفسًا بطيئًا وطويلًا وعميقًا ، واستنشق وزفير بشكل كامل للسماح لرئتيك بالتمدد والانفتاح.
  • عد كل شهيق وزفير 15 مرة.
  • اتبع الشهيق ، وحافظ على تركيزك وانتباهك على الشهيق ، واتبع الزفير.
  • حاول أن تجعل كل شهيق أطول وأعمق ، مع الزفير الكامل بين كل نفس.
  • شجع شهيقك أن يكون لينًا وأنت تستنشق من الأنف ، وازفر بالكامل من خلال الفم ، كما لو كنت تنفخ شمعة بلطف.
  • وجِّه كل نفس بعمق إلى رئتيك عن طريق التنفس في معدتك.
  • اسمح لبطنك بالتمدد والارتفاع عند الشهيق والسقوط بلطف والانحسار مع كل زفير.
  • سيساعدك تحويل عقلك إلى تدفق وإيقاع أنفاسك على تحويل تركيزك بعيدًا عن الأفكار المقلقة عندما تحتاج إلى ذلك.

 3: الطريقة المباشرة لجسمك

  • عادة ما تنحسر المشاعر غير المريحة في الجسد عندما تعمل على الأفكار التي تزعجك.
  • حدد عقليًا ما تشعر به في جسدك عندما تكون قلقًا.
  • تموج القناة الهضمية؟ الأيادي المرتعشة؟ الساقين مثل الهلام؟
  • لاحظ حركة هذه الأحاسيس وحدد أي أنماط - للأمام والخلف ، مستدير ومستدير ، أو ربما نابض؟ هل هي سريعة أم بطيئة؟ ثابت أم متقطع؟
  • الآن وجه عقلك إلى المنطقة التي تشعر فيها بالمشاعر وقم بتغييرها.
  • على سبيل المثال ، "اجعله يتوقف مؤقتًا" ، "اجعله ثابتًا" ، "اجعله معكوسًا"، "اجعله ضعيفًا"، "اجعله أكثر ليونة".
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وائل لطفي

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