الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تعذّر مناظرة جثة سيدة عثر عليها داخل شقتها فى الزيتون

ارشيفية
ارشيفية
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تعذر مناظرة نيابة الزيتون لجثة سيدة عثر عليها داخل شقتها نظرا لتحللها وأمرت النيابة بنقلها إلى الطب الشرعي للتشريح.

وكان اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الزيتون، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لسيدة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية على الجثة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد المترددين على شقة المتوفَّى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة الزيتون جثة سيدة النيابة قسم شرطة الزيتون متحللة

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