3 مصابين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، إثر وقوع مشاجرة بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من مركز شرطة شبراخيت، وبالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة لخلافات الجيرة بقرية كفر السابى بدائرة مركز شبراخيت، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص مصابين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بشبراخيت لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.