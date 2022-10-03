الإثنين 03 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

على طريقة عبدالوهاب.. وفاة شاب أثناء مشاركته في لعب كرة القدم بالغربية

اسعاف
اسعاف
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شهدت قرية الدلجمون، التابعة لمركز كفر الزيات بالغربية، سقوط شاب أثناء لعب كرة القدم مع أصدقاءه مغشيًا عليه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة، وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث وتم نقل الجثة في سيارة إسعاف للمستشفى، ليعيد للذاكرة ما حدث للاعب الأهلي محمد عبدالوهاب.

وتوفي الشاب محمد ريان ابن قرية الدلجمون، بشكل مفاجئ أثناء مشاركته في لعب مباراة كرة قدم مع أصدقائه بأحد الملاعب بالقرية، حيث سقط أرضا مغشيا عليه وحاول المتواجدون إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

وكشف أصدقاء الشاب المتوفي أنه كان يشاركهم في اللعب، وكان يتمتع بنشاط وحيوية في أرض الملعب، وفوجئوا به يسقط أرضا وتجمع المتواجدين في الملعب للاطمئنان عليه.

وأوضحوا أنهم فوجئوا بمفارقته الحياة وتوقف القلب، وحاولوا إسعافه ولكن فشلت محاولاتهم وقاموا بنقله بسيارة إسعاف لمستشفي كفر الزيات إلا أنه توفي وفشلت كل محاولات إنقاذه وسيطرت حالة من الحزن والصدمة على جموع المتواجدين مع اللاعب وأيضا أسرته بعد وفاته بشكل مفاجئ أثناء لعبه مباراة كرة قدم، وتستعد أسرته وأصدقائه لتشييع جنازته لمثواه الأخير.

أنفاسه الأخيرة بمحافظة الغربية مباراة كرة قدم لفظ أنفاسه الأخيرة لعب كرة القدم مركز كفر الزيات مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية

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