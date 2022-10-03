الإثنين 03 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أحدث له عاهة مستديمة.. الحكم على متهم بالتعدى على جاره 3 سنوات سجنًا

جريدة الدستور
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عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، متهما بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بدائرة مركز ساقلتة بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز وعضوية المستشارين هانى صبحي وأحمد الجندى بأمانة شرطة حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب عن طريق عصا "شوم" وإحداث عاهة مستديمة له يسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

أقوال المجني عليه احداث عاهه مستديمه المستشار حمدى عبد العزيز محكمة جنايات سوهاج محكمة جنايات محكمة الجنايات

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