الإثنين 03 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 57 قضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان لـ22 أكتوبر

محكمة
محكمة
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أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم، محاكمة 57 متهمًا في قضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 22 أكتوبر للاطلاع.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون أحكام الدستور السياسية والاقتصادية السلطات العامة تعطيل احكام الدستور جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تكدير السلم العام انضمام لجماعة ارهابية خلاف أحكام القانون

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وائل لطفي

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