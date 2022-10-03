الإثنين 03 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 11 متهما في قتل عامل وإصابة شقيقه بمنشأة ناصر

محاكمة
محاكمة
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قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 11 متهما بقتل عامل وإصابة شقيقه، بسبب خلافات بينهم في منشأة ناصر لجلسة 7 نوفمبر المقبل.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا، من الأهالي يفيد بقيام 11 متهما بحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء للمشاجرة بمنطقة منشاة ناصر.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن  لمكان الواقعة وتبين أن المتهمين ظفروا  بالمجني عليه، وأطلق المتهم الثاني بإطلاق عيار ناري تجاه المجني عليه قام باقي المتهمين بإصابة  شقيقه، ووجهت النيابة للمتهمين، استعراض القوة والتلويح بالعنف.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن السلاح المستخدم في جريمتهم، وتحرر المحضر اللازم.

محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 11 متهما قتل عامل منشأة ناص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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تأجيل محاكمة 11 متهما في قتل عامل وإصابة شقيقه بمنشأة ناصر

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