بـ «خنجر».. السجن المؤبد لموظف قتل زوجته في العبور

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري بالسجن المؤبد لموظف بأحد البنوك، لاتهامه بقتل زوجته باستخدام سلاح أبيض "خنجر"، بدائرة قسم شرطة العبور.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11210 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العبور، والمقيدة برقم 1438 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهم "مؤمن م م"، 32 سنة، موظف بأحد البنوك، مقيم دائرة قسم شرطة العبور، قتل زوجته المجني عليها "أماني ع ع"، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "خنجر".

وتوجه للمكان الذي أيقن سلفا تواجد المجني عليها فيه وما أن ظفر بها حتي انهال عليها بطعنات استقرت ببطنها، وحدث ذلك أمام أبنائها، قاصدا من ذلك قتلها فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياة المجني عليها علي النحو المبين بالتحقيقات، أحرز سلاح أبيض "خنجر".



وكان المتهم ادعي إصابته بحالة نفسية وهياج عصبي أثناء ارتكاب الواقعة وبناء عليه أحالته المحكمة للجنة ثلاثية بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، ثم تم إحالته مرة أخرى للجنة خماسية.

وتبين سلامة قواه العقلية والنفسية وأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته وقت ارتكاب الجريمة، كما أنه لا يُعاني ثمة ضلالات عقلية أو هلاوس سمعية أو بصرية، وتم صدور الحكم السابق بحق المتهم.