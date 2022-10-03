الإثنين 03 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الإسكندرية الأهلية تعلن فتح التقدم المباشر للطلاب ببرامج الحاسبات والعلوم والصيدلة

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية الأهلية
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أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية عن إمكانية التقدم مباشرة إلى جامعة الإسكندرية الأهلية بالنسبة للطلاب الذين سبق لهم التقدم  إلى جامعة الإسكندرية الأهلية (وتم استنفاذ رغباتهم أو يرغبوا في الإلتحاق بالبرامج الآتية) :

1-برنامج الحاسبات وعلوم البيانات شعبة العلوم بحد أدنى 280 درجة.

2- برنامج العلوم صناعة البرمجيات بحد أدنى 250 درجة.

3- برنامج الصيدلة فارم دي كلينيكال بحد أدنى 347 درجة.

وأشارت أن التقديم يستمر لمدة يومين اعتباراً من غداً الثلاثاء 4 أكتوبر بمبنى كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بسموحة- الدور الأول مركز التطوير الوظيفي (CDC) سموحة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

وكانت قد أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية، عن بدء فعاليات الأسبوع التعريفي لطلاب جامعة الإسكندرية الأهلية الجُدد ببرامج ونُظم الدراسة، استعدادًا لبدء الدراسة أول الأسبوع القادم، وذلك بمقر الجامعة بسموحة الجديدة.

وأوضحت الجامعة، مواعيد وأماكن اليوم التعريفي لكل كلية، بجامعة الإسكندرية الأهلية من خلال جدول توضيحي يشمل ما يلي:
-الأحد 2 أكتوبر: كلية الهندسة م1، كلية الصيدلة.
-الثلاثاء 4 أكتوبر:كلية الحاسبات، كلية الطب م1، كلية الطب م2، كلية الهندسة م2.

- الأربعاء 5 أكتوبر: كلية طب الأسنان م1، كلية طب الأسنان م2،  كلية العلوم.

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية،  عن عقد يوم تعريفي لطلاب جامعة الإسكندرية الأهليـة "Orientation Day" ،  لتعريف الطلاب بالبرامج ‎الدراسية ونظام الدراسة، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء برامج وتخصصات جديدة تضاف إلى برامج الجامعة الأهلية وذلك إعتباراً من العام الدراسي القادم. 

وتنطلق الدراسة بالجامعة بنظام البرامج الدراسية في تخصصات: (الطب وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والهندسة والعلوم، وعلوم الحاسب والبيانات)، حيث تبلغ مصروفات كلية الطب 95 ألف جنيه، كلية طب الأسنان 85 ألف جنيه، كلية الصيدلة 70 ألف جنيه، وكلية الهندسة 60 ألف جنيه ( لكل برنامج )، كلية علوم الحاسب والبيانات 45 ألف جنيه ( لكل برنامج )،كلية العلوم 45 ألف جنيه.

جامعة الإسكندرية الأهلية برنامج الحاسبات برنامج العلوم برنامج الصيدلة التقدم مباشرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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