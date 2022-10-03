الإثنين 03 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على «صحراوي البحيرة»

حادث تصادم
حادث تصادم
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أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح متفرقة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة .

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "القاهرة - الإسكندرية" بدائرة مركز وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: نجوى ص.م 57 سنة مقيمة بالقاهرة، وجيهان م.ح 55 سنة مقيمة بالقاهرة، ورمضان ه.م 48 سنة سائق.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

مركز وادى النطرون حادث تصادم سيارة ملاكي وادى النطرون مستشفى وادي النطرون

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وائل لطفي

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