إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على «صحراوي البحيرة»

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح متفرقة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة .



تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "القاهرة - الإسكندرية" بدائرة مركز وادى النطرون.



وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: نجوى ص.م 57 سنة مقيمة بالقاهرة، وجيهان م.ح 55 سنة مقيمة بالقاهرة، ورمضان ه.م 48 سنة سائق.



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.