الإثنين 03 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بذبح زوجته فى النزهة

محكمة
محكمة
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سرور أحمد سرور، محاكمة المتهم بذبح زوجته في منطقة النزهة، بسبب خلافات أسرية، إلى 5 أكتوبر؛ لإحضار المتهم من محبسه.
وكانت قد أحالت جهات التحقيق بشرق القاهرة المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهم بمنطقة النزهة إلى محكمة الجنايات المختصة.
كان قد تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة سيدة بمسكنها الكائن، بالانتقال والفحص عُثر على جثة ربة منزل مقيمة بمحل البلاغ، وبها إصابات، جرح بالرقبة، وعدة طعنات متفرقة بالجسم.

بسؤال شقيق المتوفاة، العامل والمقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس؛ قرر أنه حال اتصاله هاتفيًّا بشقيقته المجني عليها تبين عدم تجاوبها، فتوجه للمنطقة محل سكنها، وتقابل مع زوجها، والذي يملك مقهى بالمنطقة محل البلاغ، ويقيم بذات العنوان، وبسؤاله عن شـقيقته قرر بوجودها بالشقة سكنهما، وسلمه مفتاح الشقة للاطمئنان عليها، ولدى دخوله فوجئ بها على النحو المشار إليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات بينهما، وسابقة انفصالهما وردّها إلى عصمته مرة أخرى، وحال وجودهما بالشقة محل سكنهما حدث بينهما مشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة.
وتعدى المتهم على إثر هذه المشاجرة على زوجته بالضرب باستخدام مطواة وسكين، تحصل عليهما من مطبخ الشقة، ونتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها والتي أودت بحياتها، وتم بإرشاده ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة قسم شرطة النزهة طعنات متفرقة بالجسم منطقة النزهة تأجيل

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وائل لطفي

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