موعد الاحتفال بالمولد النبوى فى مصر والدول العربية 2022

يتصدر البحث عن إجازة المولد النبوي الشريف محركات البحث العالمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023 بالمدراس والجامعات الذي بدأ هذا الأسبوع في بداية أكتوبر الجاري، حيث يبحث العديد من المواطنين عن جدول العطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية خلال أكتوبر لالتقاط الأنفاس قبل الخوض في العملية التعليمية بعد انتظام الدراسة بالمحافظات في أول أيام العام الدراسي

موعد الاحتفال بالمولد النبوي في الدول العربية 2022

يأتي الاحتفال يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022 وفقا لاستطلاع هلال شهر بيع الأول 1444 هجريا في كل دولة حيث يأتي الاحتفال كما يلي:-

- تحتفل المملكة العربية السعودية يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022.

- تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022.

- تحتفل المملكة الهاشمية الأردنية يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022.

- تحتفل دولة الكويت يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022.

- وتحتفل المملكة المغربية يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي فى مصر 2022

يشارك المصريون العالم العربي والإسلامي بالاحتفال بمولد الرسول الكريم من خلال إقامة حلقات الذكر والمدح والإنشاد، كما يقوم الناس بارتداء الملابس الجديدة وشراء الحلوى المعروفة باسم (حلوى المولد) ويأكلون اللحوم ويشترون الألعاب للأطفال خاصة لعبة الحصان والعروسة المصنوعة من مادة السكر، وتعلق الزينة في الشوارع والأحياء السكنية، وتعم الفرحة على وجوه الناس بهذا اليوم العظيم.

وتستعرض «الدستور» خلال السطور التالية موعد الإجازات الرسمية خلال شهر أكتوبر.

الإجازات الرسمية في أكتوبر 2022

- يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر وتأتي هذه الإجازة الرسمية، ضمن الإجازات الرسمية، بمناسبة عيد القوات المسلحة.

ويحتفل المصريون في 6 أكتوبر كل عام بانتصار حرب أكتوبر 1973 واستعادة سيناء بعد احتلال دام لـ 6 سنوات من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي، وهذا اليوم ضمن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر بالقطاع الحكومي والخاص.

- يوم السبت الموافق 8 أكتوبر وتأتي هذه الإجازة، ضمن الإجازات الرسمية، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يحتفل المسلمون في مصر والعالم العربي يوم 12 من شهر ربيع الأول 1444هـ الموافق 8 أكتوبر 2022، بالمولد النبوي الشريف، ويكون هذا اليوم من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر بالقطاع الحكومي والخاص.