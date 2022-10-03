الإثنين 03 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد الاحتفال بالمولد النبوى فى مصر والدول العربية 2022

المولد النبوى
المولد النبوى
ads

يتصدر البحث عن إجازة المولد النبوي الشريف محركات البحث العالمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023 بالمدراس والجامعات الذي بدأ هذا الأسبوع في بداية أكتوبر الجاري، حيث يبحث العديد من المواطنين عن جدول العطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية خلال أكتوبر لالتقاط الأنفاس قبل الخوض في العملية التعليمية بعد انتظام الدراسة بالمحافظات في أول أيام العام الدراسي

موعد الاحتفال بالمولد النبوي في الدول العربية 2022

يأتي الاحتفال  يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022 وفقا لاستطلاع هلال شهر بيع الأول 1444 هجريا في كل دولة حيث يأتي الاحتفال كما يلي:-

موعد إجازة المولد النبوى 2022 للقطاع الخاص

بالتفاصيل.. أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي الشريف 2022

موعد إجازة المولد النبوي 2022.. آخر عطلة رسمية بالعام الميلادي

- تحتفل المملكة العربية السعودية يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022.

 

- تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022.

 

-  تحتفل المملكة الهاشمية الأردنية يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022.

 

-  تحتفل دولة الكويت يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022.

 

- وتحتفل المملكة المغربية يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي فى مصر 2022

 يشارك المصريون العالم العربي والإسلامي بالاحتفال بمولد الرسول الكريم من خلال إقامة حلقات الذكر والمدح والإنشاد، كما يقوم الناس بارتداء الملابس الجديدة وشراء الحلوى المعروفة باسم (حلوى المولد) ويأكلون اللحوم ويشترون الألعاب للأطفال خاصة لعبة الحصان والعروسة المصنوعة من مادة السكر، وتعلق الزينة في الشوارع والأحياء السكنية، وتعم الفرحة على وجوه الناس بهذا اليوم العظيم.

وتستعرض «الدستور» خلال السطور التالية موعد الإجازات الرسمية خلال شهر أكتوبر.

 

 

الإجازات الرسمية في أكتوبر 2022

- يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر وتأتي هذه الإجازة الرسمية، ضمن الإجازات الرسمية، بمناسبة عيد القوات المسلحة.

ويحتفل المصريون في 6 أكتوبر كل عام بانتصار حرب أكتوبر 1973 واستعادة سيناء بعد احتلال دام لـ 6 سنوات من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي، وهذا اليوم ضمن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر بالقطاع الحكومي والخاص.

- يوم السبت الموافق 8 أكتوبر وتأتي هذه الإجازة، ضمن الإجازات الرسمية، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يحتفل المسلمون في مصر والعالم العربي يوم 12 من شهر ربيع الأول 1444هـ الموافق 8 أكتوبر 2022، بالمولد النبوي الشريف، ويكون هذا اليوم من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر بالقطاع الحكومي والخاص.

 

المولد النبوي الدول العربية أكتوبر مصر مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي

مواد متعلقة

بالتفاصيل.. أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي الشريف 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الوطنى بدأ بالفعل

الأكثر قراءة

«صقر دل على موقعهم».. قصة العثور على المفقودين فى صحراء مطروح

انتخابات البرازيل.. لولا وبولسونارو إلى جولة إعادة

أسعار الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه فى البنوك المصرية والمصارف الأجنبية

استشارى بيئة: ارتفاع درجة حرارة المحيط المتجمد الشمالى خطر يهدد الأرض

فاتورة الكهرباء 2022| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة جنوب الدلتا

موعد الاحتفال بالمولد النبوى فى مصر والدول العربية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال البابا ماكماستر وكيسنجر عن وقائع الحرب؟

أحمد الصغير

الإعجاز المصرى فى أكتوبر كما وصفه الإسرائيليون عام 1974 (2)

محمود خليل

العملاق النائم

رشا عبدالمنعم

«كل حاجة حلوة».. تذكرة لحب الحياة

محمد العسيري

موسم المدارس.. أجمل ما فينا ولادنا

ماجد حبته

الزحف الثانى إلى روما!

إسراء شوقي

روسيا وأوكرانيا.. ما القادم؟

حسين دعسة

توماس فريدمان يرى روسيا الفاشلة ولا يرى نتائج الحرب!

صور

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق سجن «ريمون» ويحتجز أهالى الأسرى

إسرائيل: لا نمانع تطوير حقل غاز فى لبنان وسنحصل على حصتنا المالية

عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» بحماية الشرطة الإسرائيلية