السجن المشدد 10 سنوات لصاحب محل خردة لحيازته 50 لفافة هيروين

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، في حكمها الصادر، مساء اليوم السبت، متهم صاحب محل خردة، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 10938لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، قيام المتهم "م.ف.ح"، صاحب محل خردة بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فانتقلت إلي مكان تواجده قوة أمنية، وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 50 لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.