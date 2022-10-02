إحالة أوراق متهمين بقتل مواطن بالبحيرة إلى فضيلة المفتى

أصدرت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية عشرة، اليوم قرارا بإحالة أوراق كل من "م. ع. م" و"هـ. ر. م" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك لاتهامهما بقتل المجني عليه "م. ج. م" وسرقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدي حسين، والمستشار تامر عتمان، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 608 لسنة 2022 جنايات كلي جنوب دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز إيتاي البارود، يفيد بقيام المتهمين بقتل المجني عليه وسرقته بعد طعنه بسلاح أبيض بدائرة مركز إيتاي البارود.



كشفت التحقيقات قيام كل من "م. ع. م" و" هـ. ر. م" أن المتهمين اتفقا فيما بينهما لسرقة دراجة بخارية توكتوك أسفل عقار المجني عليه "م. ح. م"، وكان ذلك ليلًا، حيث ترجل المتهم الأول من سيارة قيادة المتهم الثاني، وبحوزته سلاح أبيض سكين متوجها نحو الدراجة البخارية لسرقتها إلا أن المجني عليه فطن لوجوده فضبطه واستغاث بذويه، فقام المتهم بطعنه عدة طعنات في الصدر والبطن، فسقط غارقًا في دمائه، وفر المتهم مستقلًا السيارة قيادة المتهم الثاني ولاذا بالفرار، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق التي قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور، التي حددت جلسة نوفمبر القادم للنطق في إعدامهما.