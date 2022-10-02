«رجعوا التلامذة».. المدارس تستقبل طلابها فى أجواء احتفالية: عروض مبهجة وفقرات فنية

شيماء رشاد - سارة الوردانى - محمد حفيظ - مصطفى عبدالله - إسراء توفيق - محمد أبوشادى- حسام فوزى جبر - عدسة: محمد أسد- أحمد حسن- شروق السيد

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أهمية الأنشطة بجانب الدراسة العلمية، وذلك بهدف تنويع المهارات لدى الطلاب، واكتشاف المواهب فى مختلف المجالات ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصرى التى هى من أهم محاور رؤية مصر التنموية ٢٠٣٠.

وتفقد «حجازى» يرافقه محافظ بنى سويف محمد هانى غنيم، أمس، سير العملية التعليمية فى عدد من المدارس، تزامنًا مع بداية العام الدراسى الجديد.

بدأ الوزير والمحافظ الجولة بزيارة مدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات «الصفا سابقًا»، حيث حرصا على متابعة جانب من بعض الأنشطة والاستماع لبعض الأناشيد والأغانى الوطنية، وتحدثا مع عدد من الطالبات داخل فصول المدرسة.

واستقبلت مدارس بورسعيد، أمس، الآلاف من الطلاب، وحرصت الإدارات التعليمية المختلفة على تنظيم أجواء احتفالية للطلاب خلال استقبالهم بالمدارس، وتفقد المحافظ عادل الغضبان سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة القناة الإعدادية بنات. وشارك المحافظ الطالبات طابور الصباح والسلام الوطنى وتحية العلم، واستمع إلى الإذاعة المدرسية، كما شهد حصة دراسية بطريقة الذكاء الاصطناعى، التى يتم خلالها تلقين العلم للطالبات بالأغانى والموسيقى.

فيما أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» غيرت معالم القرى بمركز زفتى، خاصة التطور الملحوظ فى المدارس.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها، فى الطابور المدرسى بمدرسة عبدالحميد إسماعيل بكفر دمنهور القديم مركز زفتى.

واستمع المحافظ لفقرات الإذاعة المدرسية التى تضمنت فقرات عن مبادرة ١٠٠ مليون شجرة والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، مشيرًا إلى أن مجال التعليم كانت له أولوية، خاصة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير المدارس ورفع كفاءتها وتخفيض كثافة الفصول الدراسية.

وشارك الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، طلاب مدرسة الشهيد أحمد سمير شحاتة، التابعة لإدارة أبوحماد، طابور الصباح وتحية العلم والسلام الوطنى.

واستمع المحافظ للإذاعة المدرسية التى تضمنت كلمة عن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وألقى المحافظ كلمة، هنأ فيها طلاب المدرسة والمدرسين بالعام الدراسى الجديد، متمنيًا التوفيق للتلاميذ فى جميع المراحل التعليمية المختلفة، والحصول على الدرجات النهائية فى المواد الدراسية.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة، خالد عبدالعال، انتظام العمل بجميع مدارس العاصمة، البالغ عددها ٥ آلاف و٦٦٠ مدرسة، تستوعب أكثر من ٢.٥ مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، كأكبر عدد طلاب بين محافظات الجمهورية.

والتقى عددًا من أولياء الأمور وطمأنهم أن الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية، منها الأنشطة التى يمارسها الطلاب فى اليوم الرياضى.

وأعلن أحمد راشد، محافظ الجيزة عن انتظام نحو ٣ ملايين طالب وطالبة داخل ٣ آلاف مدرسة، مؤكدًا انتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ- فى أول أيام العام الدراسى الجديد- الطلاب، حضور طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة

السعيدية الثانوية بحى جنوب الجيزة.

وهنأ المحافظ، الطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، متمنيًا لهم التوفيق، وأشار «راشد» إلى موافقة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، على تخصيص ٣٨ قطعة أرض فضاء لإنشاء ٤٤ مدرسة عليها بأحياء الطالبية وبولاق والهرم، وهى مناطق ذات كثافات طلابية عالية بالفصول، وذلك للمساهمة فى تقليل تلك الكثافات.

وفى أسوان، أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية بمدرسة جمال عبدالناصر بمنطقة صحارى، وذلك فى إطار الاطمئنان على سير العمل، ومدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

وشملت جولة اللواء أشرف عطية الـ٣ مراحل التعليمية، الابتدائية والإعدادية والثانوية، وحرص على دخول الفصول الدراسية وإجراء حوار مع الطلاب حول أهمية ذكرى ٦ أكتوبر المجيدة والتضحيات التى قدمها الأبطال، نظرًا لبدء العام الدراسى الجديد بالتزامن مع حلول الذكرى الـ٤٩ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما تفقد المحافظ أسامة القاضى يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، عددًا من المدارس داخل مدينة المنيا، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

ونوه المحافظ بدخول ٨١ مدرسة جديدة للخدمة هذا العام بإجمالى ١٠٦٩ فصلًا دراسيًا بنطاق جميع مراكز المحافظة، ما يسهم فى تقليل الكثافات داخل الفصول، ووصول الخدمة التعليمية لجميع المناطق، وتضم تلك المدارس، ٥٠ مدرسة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» و٣١ مدرسة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.