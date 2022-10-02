الأحد 02 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد عرض مسلسل «دوبامين» لريم مصطفى على قنوات cbc

ريم مصطفى
ريم مصطفى
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بدأت أمس شبكة قنوات cbc  فى عرض أولى حلقات المسلسل الدرامى الجديد “دوبامين ” للنجمة ريم مصطفى.

مواعيد عرض مسلسل دوبامين 

يعرض مسلسل دوبامين للنجمة ريم مصطفى عبر شبكة قنوات cbc وcbc drama يوميا من السبت إلى الأربعاء.

ويتم عرض مسلسل دوبامين على شاشة cbc فى تمام الساعة الثامنة مساء على أن يعاد بواقع مرتين فى تمام الساعة الساعة الثالثة صباحا ويعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 12 ظهر اليوم التالى.

فيما يعرض العمل فى تمام الساعة الحادية عشر مساء على قناة cbc drama ويعاد فى اليوم التالى فى تمام الساعة 10 صباحا ويعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الرابعة عصرا .

ويعرض العمل بشكل حصرى عبر منصتى watch it و viu كما يعرض عبر شاشة قناة أبو ظبى فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وتجسد ريم مصطفى شخصية "ضحى" مدربة يوجا ضمن أحداث تملؤها الإثارة والتشويق.

تدور قصة "دوبامين" في إطار اجتماعي رومانسي مثير ستحب مشاهدة قصته منذ الحلقة الأولى، حيث تدور الأحداث حول أحداث حقيقية، ويتناول المشاعر الإنسانية بشكل مختلف، من خلال مناقشة عالم "السوشيال ميديا"، ومدى تأثيرها على هذه المشاعر وتأثرها بها، وكيف أصبحت المشاعر تنشأ على تطبيقات إلكترونية.

وينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، عن قصة من تأليف محمد جلال، وتصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وبسنت شوقي وأحمد بلال وحليم بركات وإسراء رخا. 

وانتهى المطرب والملحن هيثم نبيل من تسجيل 3 أغنيات خاصة بمسلسل «دوبامين»، ويغني هيثم نبيل أغنية تتر المسلسل «حكاوي الحب» من ألحانه وكلمات سارة سعيد، كما يغني أغنيتين داخل أحداث المسلسل هما «قلبك سكت» من ألحانه وكلمات كريم سامي، وأغنية «يا صدمة قلبي» من ألحانه وكلمات سارة سعيد، ويغنيها مع المطربة الصاعدة سلمى مصطفى، وجميع أغاني المسلسل من توزيع هيثم نبيل.

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