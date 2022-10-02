الأحد 02 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 10 عمال فى هجوم مسلح لحركة الشباب جنوب الصومال

هجوم مسلح لحركة الشباب
هجوم مسلح لحركة الشباب جنوب الصومال
ads

أعلنت السلطات المحلية في إقليم غدو بولاية جوبالاند جنوب الصومال، مقتل عشرة أشخاص بالإقليم؛ إثر هجوم شنه مسلحون من حركة الشباب المتشددة.

وقال محافظ إقليم غدو أحمد بولي غراد، إن "العناصر الإرهابية شنت هجومًا مسلحًا على العمال عندما كانوا يقومون بحفر بئر لسقاية المنكوبين جراء موجة الجفاف التي ضربت عدة مناطق بجنوب ووسط البلاد"، وفقًا لروسيا اليوم.

وأضاف أن الإرهابيين أشعلوا النيران في جثث الضحايا، وكذلك أحرقوا معداتهم.

وأكد أن الجيش الصومالي والانتفاضة الشعبية قاما بعدة ضربات لميليشيات الشباب الإرهابية، مما أدى إلى تطهير العديد من المناطق التي كانت بحوزتها في السنوات الماضية.

وتشن حركة "الشباب" صراعًا مسلحًا ضد الحكومة الفدرالية، وتسيطر على مناطق واسعة من الأجزاء الجنوبية والوسطى من الصومال.

وفي مايو، قررت الولايات المتحدة تجديد الضربات ضد الجماعة الإرهابية من أجل مكافحة التهديد المتزايد الذي تشكله على القوات الشريكة للولايات المتحدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر المناخ.. التحدى والفرصة

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 فى مصر

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الأحد 2-10-2022 فى محافظات مصر

«الإحصاء»: عدد سكان مصر فى الداخل 104 ملايين نسمة

سعر الدولار اليوم الأحد 2-10-2022 فى البنوك المصرية

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 2-10-2022 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

توماس فريدمان يرى روسيا الفاشلة ولا يرى نتائج الحرب!

ماجد حبته

هاكاثون التغير المناخى

الحسين عبدالرازق

على طريقة المعلم حلاوة!

د. منى حلمى

2 أكتوبر ميلاد غاندى.. واليوم العالمى لنبذ العنف

علي سعدة

تراثنا المهدد بالانقراض

د.أحمد الخميسى

أشواق شاقة

أحمد الصغير

الإعجاز المصرى فى أكتوبر كما وصفه الإسرائيليون عام 1974 (1)

صفاء النجار

«الحرب فى الشرق».. أن تكتب ليحيا العالم

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الساعات الأخيرة.. كيف تتحرك إسرائيل قبل ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟

سوريا: أعمال العدوان الإسرائيلى فى فلسطين وبلادنا جرائم حرب وانتهاك للقانون الدولى

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية