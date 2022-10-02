مقتل 10 عمال فى هجوم مسلح لحركة الشباب جنوب الصومال

أعلنت السلطات المحلية في إقليم غدو بولاية جوبالاند جنوب الصومال، مقتل عشرة أشخاص بالإقليم؛ إثر هجوم شنه مسلحون من حركة الشباب المتشددة.

وقال محافظ إقليم غدو أحمد بولي غراد، إن "العناصر الإرهابية شنت هجومًا مسلحًا على العمال عندما كانوا يقومون بحفر بئر لسقاية المنكوبين جراء موجة الجفاف التي ضربت عدة مناطق بجنوب ووسط البلاد"، وفقًا لروسيا اليوم.

وأضاف أن الإرهابيين أشعلوا النيران في جثث الضحايا، وكذلك أحرقوا معداتهم.

وأكد أن الجيش الصومالي والانتفاضة الشعبية قاما بعدة ضربات لميليشيات الشباب الإرهابية، مما أدى إلى تطهير العديد من المناطق التي كانت بحوزتها في السنوات الماضية.

وتشن حركة "الشباب" صراعًا مسلحًا ضد الحكومة الفدرالية، وتسيطر على مناطق واسعة من الأجزاء الجنوبية والوسطى من الصومال.

وفي مايو، قررت الولايات المتحدة تجديد الضربات ضد الجماعة الإرهابية من أجل مكافحة التهديد المتزايد الذي تشكله على القوات الشريكة للولايات المتحدة.