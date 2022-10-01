كايلي جينر هي نجمة أسبوع الموضة في باريس 2022 بإطلالات مذهلة

آثارت كايلي جينر نجمة الواقع، 25 عامًا، الجدل عند ارتدائها سلسلة من الأزياء التي لفتت الأنظار في العاصمة الفرنسية خلال أسبوع الموضة في باريس.

وفقًا لموقع “الديلي ميل” من الفساتين المثيرة إلى الملابس البيضاء، نلقي نظرة على أفضل لحظات Kylie Jenner في ربيع / صيف 2023 عروض أسبوع الموضة في باريس.

إطلالة البيضاء

ارتدت كايلي ثوب درابي بأكمام الخفاش، أضافت نظارة شمسية بيضاء كبيرة الحجم وأقراط جريئة مرصعة.

عرض مدرج بالمان

عرضت جينر منحنياتها في فستان قصير من الكروشيه منخفض الجريء من Balmain في عرض المصمم لربيع وصيف مضيفة كعب "Bree" واضح من Gianvito Rossi يبلغ سعره (745 دولارًا).

قناة "ماتريكس" على العشاء

بدت مذهلة عندما خرجت لتناول العشاء مع صديقتها المقربة كارانيكولاو يوم الأربعاء مرتدية سترة سوداء طويلة بطبعة جلد التمساح مع بنطلون أسود وقفازات - وإضافة ظلال داكنة.

عرض مدرج سكياباريلي

انغمست أم لطفلين في المخمل الأزرق الغامق لعرض Schiaparelli أمس، مرتدية مجوهرات جريئة من المصمم بما في ذلك "طقم الأسنان" الجديد لها الذي يبلغ سعره (489 دولارًا) وقلادة سوداء مع قلادة على شكل قلب بشري، وأضافت حذاء أسود بكعب ذهبي وحقيبة يد سوداء متناسقة بتفاصيل ذهبية.

في الخارج في باريس ليلة الخميس

أطلقت جينر مشاعر الهالوين عندما ارتدت إطلالة حمراء جريئة أثناء خروجها في باريس أمس ، مرتدية فستان Dilara Findikoglu“ Dissolved Doll”.

تميزت الزي بقطع قماش حمراء موضوعة بشكل استراتيجي تحت فستان شفاف أضافت حقيبة حمراء وزوجًا من أحذية Gianvito Rossi الشفافة التي كانت مشابهة لتلك التي ارتدتها في عرض Balmain واختارت نمط "Nude PVC Metropolois" الإطلالة تبلغ سعرها (795 دولارًا).

عرض مدرج لوي

تخلت خبيرة مستحضرات التجميل عن سروالها في عرض Loewe لربيع وصيف 2023 يوم الجمعة، وهي ترتدي دبابة بيضاء إلى جانب معطف رمادي طويل، نشرت جينر صورة لها على إنستغرام وهي تشرب فنجانا من القهوة في ردهة الفندق الذي تقيم فيه.