بيلا حديد ترتدى ثوبًا مطليًا بالرش خلال عرض أزياء فى باريس (صور)

ارتدت العارضة بيلا حديد - البالغة من العمر 25 عامًا - ثوبًا مطليًا بالرش على جسدها خلال حفل ختام عرض أزياء كوبرني مساء أمس الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس، ويتحول الرش إلى قماش وفستان أبيض طويل.

وفقًا لمجلة "فوج" دخلت بيلا إلى المدرج وتم الترحيب بهذه اللحظة المذهلة بجولة من التصفيق حيث ظل الجمهور مندهشا من هذا الأمر، مرتدية زوجًا من الملابس الداخلية والكعب وتغطي ثدييها بيديها، وقام 3 رجالًا برش ثوب على جسدها، بقيادة الدكتور مانيل توريس.

ووضعت بيلا حديد الممثلة العالمية يديها برفق فوق رأسها حيث تم رش طبقات وطبقات من الطلاء ببطء وإنشاء ثوب كامل، نتج عن العمل الشاق ثوبًا أنيقًا معانقًا مع خط العنق من على الكتف.