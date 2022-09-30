الجمعة 30 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسجل 38 وفاة و34479 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل 34 ألفًا و479 إصابة جديدة بكورونا في أرجاء البلاد، و38 وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي، بأن إجمالي أعداد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء بلغ 22 مليونًا و467 ألفًا و278 حالة، فيما بلغ إجمالي الضحايا 177 ألفًا و92 وفاة.

 

وذكرت أن عدد مرضى وحدات العناية الفائقة تراجع بخمسة مرضى ليبلغ اليوم 136 مريضا، بينما ارتفعت حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بواقع 252 مريضا إضافيا) لتبلغ إجمالا 4 آلاف و101.

 

وسجلت إيطاليا، أمس الخميس، 37 ألفًا 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد، و30 وفاة مرتبطة بالوباء، إضافة إلى 20 ألفًا و719 حالة تعافٍ.

 

إصابات كورونا حول العالم

 

فيما ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 617 مليونا و376 ألفا و606 حالات.

 

وأفادت "جونز هوبكنز" - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و545 ألفا و126 حالة.

 

وأوضحت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 96.3 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.6 مليون حالة.

 

كما أوضحت الجامعة ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي بأكثر من مليون و59 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ685 ألفا و927 حالة وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و629 حالة وفاة.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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