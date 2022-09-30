بوتين يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية لروسيا ويدعو كييف للمفاوضات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن المواطنين في لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا، اختاروا الانضمام إلى روسيا وهذا حقهم، مشيرًا إلى أن حق تقرير مصير الشعوب حتمي وأجدادنا دافعوا عن هذه الأراضي.

وتابع الرئيس الروسي، خلال خطاب في الكرملين بحضور أركان الدولة الروسية، "لقد حافظ أجدادنا منذ كاترينا العظمى على تلك المناطق وقاتل من أجل هذه المناطق أجدادنا في الحرب العالمية الثانية، لقد دافع عن تلك المناطق أبطالنا البواسل أبطال روسيا الذين دفع بعضهم حياته ثمنا لذلك"، منوهًا إلى أن خيار الملايين من تلك المناطق هو مصيرنا ومستقبلنا المشترك، وتلك أحاسيس لن يتمكن أحد من نزعها منا.

وقال الرئيس الروسي "أريد أن يستمع نظام كييف ومشغليه في الغرب أن سكان هذه المناطق أصبحوا مواطنين روس وإلى الأبد، مشيرًا إلى أن موسكو سوف تستعيد كافة أراضينا ونحمي شعوبنا بكل ما نملك من وسائل، وسوف نبني تلك المناطق ونوفر الحياة الكريمة المستقرة الآمنة في جميع ربوع روسيا".

- دعوة كييف للعودة للمفاوضات

ولفت إلى أنه "يجب أن تحترم كييف اختيار مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا"، مشيرًا إلى أنه "ندعو كييف للتفاوض لكننا لن نناقش اختيار الشعب لقد تم ذلك ولن تخذل روسيا الشعب".

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، إن الرئيس فلاديمير بوتين، أخطر المجلس بخطط ضم أربع مناطق من أوكرانيا، وهي خطوة إجرائية باتجاه ضم روسيا لهذه المناطق.

وقال "فولودين"، عبر القناة الرسمية لمجلس الدوما على تيليجرام، إن بوتين أبلغ البرلمان بتلقي طلبات رسمية من هذه المناطق.

وأجرت روسيا ما أسمته استفتاءات في أربع مناطق تحتلها جزئيًا في أوكرانيا هي: (دونيتسك - لوجانسك - خيرسون - زابورويجيا)، وأعلنت لاحقًا أن المناطق أبدت تأييدًا كاسحًا للانضمام إلى روسيا.

وفي وقتٍ سابق، قال الكرملين، إنه سيعتبر الهجمات ضد أي جزء من المناطق الأوكرانية التي

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضمها، أعمالًا عدوانية ضد روسيا نفسها، مضيفًا أن موسكو ستقاتل للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية بأكملها.