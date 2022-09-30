الجمعة 30 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كايلي جينر ترتدي فستانًا جريئًا في أسبوع الموضة بباريس

كايلي جينر
كايلي جينر
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ارتدت النجمة كايلي جينر فستانًا جريئا أنيقًا في أسبوع الموضة بباريس، حيث خرجت مرتديةً ثوبًا مخمليًا أزرق من Schiaparelli ارتدته مع قلادة سوداء عريضة معلقة بقلادة سوداء ضخمة على شكل قلب بشري، وظهرت نسخة ذهبية من القلادة في عرض مدرج Schiaparelli 2022-2023 لخريف / شتاء.

كما أنها كانت ترتدي "أقراط الأسنان" الخاصة بعلامة الأزياء الإيطالية (489 دولارًا) ، على غرار زوج ارتدته الممثلة أديل العام الماضي، وفقًا لموقع "الديلي ميل".

تميزت أقراط جينر بأسنان من البيوتر المطلي بالذهب مع قطرة من المينا السوداء لإكمال جواهرها ذات الطابع الخاص بجزء من الجسم.

وصفف شعر جينر في شكل محدث أنيق يتميز بتجعيدات أصابع ريترو على الجانبين، مضيفة أحذية سوداء بكعب ذهبي مزخرف وحقيبة سوداء صغيرة لحظتها البارزة في أسبوع الموضة.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التى أربكت فيها كايلي الحضور بأسبوع الموضة بباريس فارتدت جينر فستانًا أبيض من الكروشيه.

كما ارتدت إطلالة بيضاء أخرى يوم الأربعاء الماضي، حيث ظهرت بفستان على الطراز اليوناني وظلال كبيرة الحجم في الصف الأمامي في برنامج Acne Studio.

وظهرت مساء أمس الخميس كايلي التى تبلغ من العمر25 عامًا ، بفستان شفاف يتميز بفتحة مشقوقة وفتحة في الساق حتى الفخذ، وعرضت شخصيتها المذهلة في العدد المناسب مع أقسام من الدانتيل الأحمر الكرز الموضوعة بشكل استراتيجي، واختارت مظهر مكياج ساحر ، مكتمل بظل عيون سموكي غني وشفة بنية لامعة، من تصميم ديلارا فينديك أوغلو،ارتدته كايلي بحقيبة يد حمراء وصندل بكعب شفاف، حيث لا تتوقف كايلي جينر أبدًا عن لفت أنظار الجميع بخيارات ملابسها العصرية سواء خلال حضورها بأسبوع الموضة بباريس أو غيرها من الأحداث، ويبلغ سعره حوالي 1100 جنيه استرليني.

النجمة كايلي جينر أقراط الأسنان أقراط جينر تصفيف شعر جينر اسبوع الموضة بباريس

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