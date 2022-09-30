ضبط 102 قضية سلع غذائية مجهولة المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

كما اضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركيًا بنطاق مديرية أمن (أسوان)، عن ضبط (102) قضية بإجمالي مضبوطات بلغت (22٫282 طنا – 35470 عبوة – 136 قطعة).