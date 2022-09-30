الجمعة 30 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 102 قضية سلع غذائية مجهولة المصدر

سلع غذائية
سلع غذائية
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

كما اضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركيًا بنطاق مديرية أمن (أسوان)، عن ضبط (102) قضية بإجمالي مضبوطات بلغت (22٫282 طنا – 35470 عبوة – 136 قطعة).

الإدارة العامة شرطة التموين الجرائم التموينية قطاع الأمن العام مجهولة المصدر

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