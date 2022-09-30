الجمعة 30 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يبلغ الدوما بخطة ضم المناطق الأوكرانية

بوتين
بوتين
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قال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، إن الرئيس فلاديمير بوتين، أخطر المجلس بخطط ضم أربع مناطق من أوكرانيا، وهي خطوة إجرائية باتجاه ضم روسيا لهذه المناطق.

وقال فولودين، عبر القناة الرسمية لمجلس الدوما على تيليجرام، إن بوتين أبلغ البرلمان بتلقي طلبات رسمية من هذه المناطق.

وأجرت روسيا ما أسمته استفتاءات في أربع مناطق تحتلها جزئيًا في أوكرانيا هي: (دونيتسك - لوجانسك - خيرسون - زابوريجيا)، وأعلنت لاحقًا أن المناطق أبدت تأييدًا كاسحًا للانضمام إلى روسيا. 

وفي وقتٍ سابق، قال الكرملين، إنه سيعتبر الهجمات ضد أي جزء من المناطق الأوكرانية التي
يوشك الرئيس فلاديمير بوتين على ضمها، أعمالًا عدوانية ضد روسيا نفسها، مضيفًا أن موسكو ستقاتل للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية بأكملها.

مجلس النواب الروسي الدوما فلاديمير بوتين أوكرانيا روسيا استفتاءات دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا

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