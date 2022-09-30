الجمعة 30 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

موسكو: سنعتبر قصف أوكرانيا للأراضى الجديدة بعد انضمامها لروسيا عدوانًا

جريدة الدستور
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الأراضي المحررة ستصبح أراضي تابعة لروسيا، وهو ما سيجعل قصف الجيش الأوكراني لها قصفًا لأراضٍ روسية.

جاء ذلك في إفادة صحفية لبيسكوف اليوم الجمعة، حيث صرح بأن منطقتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون ستصبح أراض روسية بموجب أربع اتفاقيات بشأن انضمام أراض جديدة للأراضي الروسية، سيتم توقيعها اليوم عقب خطاب بوتين.

وتابع بيسكوف أنه سيتم التوقيع خلال الحدث الذي سيقام بعد ظهر اليوم في تمام الساعة الثالثة بتوقيت موسكو في قصر الكرملين الكبير بقاعة القديس جيورجي، حيث سيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابًا يليه حفل توقيع الاتفاقيات الأربع ما بين بوتين وحاكم جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، وحاكم جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، وحاكم منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، وحاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو.

وردًا على سؤال توضيحي، أجاب بيسكوف بأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين في روسيا سيكون ضمن حدود عام 2014، ووعد بتوضيح حدود منطقتي زابوروجيه وخيرسون في وقت لاحق، مؤكدًا ضرورة تحرير ما تبقى من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث ستصبح جمهورية دونيتسك الشعبية، عقب توقيع الاتفاقيات، أراض روسية، لأن الدولة المعترف بها من روسيا داخل حدود 2014 ستدخل الاتحاد الروسي.

وفي وقت سابق، اتهمت أوكرانيا روسيا باستهداف قافلة إنسانية في منطقة زابوريجيا، أسفرت عن وقوع 23 قتيلًا من المدنيين الذين كانوا ينتظرون للحصول على مساعدة إنسانية.

وقال حاكم المنطقة الأوكراني أولكسندر ستاروخ على التليجرام "موسكو شنت هجومًا صاروخيًا على قافلة مدنيين إنسانية، كان الناس يصطفون للتوجه الى المنطقة للذهاب ورؤية أقربائهم وتلقي المساعدة".

وأضاف "ستاروخ" أن القصف أسفر عن وقوع 23 قتيلًا و28 جريحًا، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميترى بيسكوف الجيش الأوكراني الكرملين دونيتسك ولوغانسك زابوروجيه وخيرسون

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